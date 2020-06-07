Ливия возобновила добычу нефти на крупнейшем месторождении страны

Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила о возобновлении производства нефти на крупнейшем месторождении страны Эш-Шарара. Об этом сообщил в воскресенье ливийский телеканал Libya Alahrar, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как указали в NOC, "производство нефти возобновится на уровне 30 тыс. баррелей в сутки". В корпорации отметили, что "полностью добыча на Эш-Шараре восстановится в течение 90 дней".

Добыча нефти на крупнейшем в Ливии месторождении фактически прекратилась около пяти месяцев назад. Закрытие Эш-Шарары, по данным NOC, принесло стране убытки в размере более $5 млрд.

В середине января в Ливии прекратили работу главные наливные терминалы страны в "нефтяном полумесяце". Национальная корпорация вынуждена была объявить ситуацию форс-мажора в связи с невозможностью выполнения своих контрактных обязательств. 19 января были закрыты крупнейшее нефтяное месторождение Эш-Шарара и расположенное неподалеку Эль-Филь, ежедневная добыча на которых составляла примерно 400 тыс. баррелей в день. С прекращением функционирования расположенных в 800 км к юго-западу от Триполи двух месторождений и объявлении на них форс-мажора вся нефтяная промышленность Ливии фактически остановилась.

В Ливии уже не первый год параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное и заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА). Несмотря на попытки международного сообщества подвигнуть их к мирному урегулированию конфликта, силы ПНС и ЛНА периодически вступают в боестолкновения, постоянно обвиняя друг друга в нарушении перемирия.