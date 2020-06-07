Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 миллионов

Количество случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило семь миллионов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале Worldometers, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Всего зафиксировано 7 004 825 случаев заражения COVID-19; 402 666 человек умерли, 226 731 пациент выздоровел. Больше всего подтвержденных случаев отмечено в США, где коронавирусом заразились 1 990 109 человек. На втором месте находится Бразилия с 676 494 заразившимися.

Больше всего смертей также зафиксировано в США, там от коронавируса умерли 112 119 человек.