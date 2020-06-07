Спецназ Турции предотвратил теракт в Сирии

Спецназ Турции провел операцию по захвату террориста, готовившего взрыв в городе Таль-Абъяд на севере Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сообщило в воскресенье в Twitter Министерство национальной обороны Турции.

В оборонном ведомстве отметили, что боевик сирийского крыла РКК - YPG, готовился взорвать заминированный мотоцикл в толпе мирных жителей и был схвачен раненным.

Самодельное взрывное устройство, обнаруженное в рюкзаке террориста уничтожено. Фотографии взрывного устройства распространены Минобороны Турции.