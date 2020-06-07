https://news.day.az/world/1242244.html Главный раввин России заразился коронавирусом
Главный раввин России заразился коронавирусом
Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом и находится под наблюдением врачей, сообщили ТАСС в его пресс-службе в воскресенье, передает Day.Az.
"У раввина Лазара диагностирован коронавирус, он находится под наблюдением врачей. Состояние [здоровья у него], не вызывающее особых опасений", - сказали ТАСС в пресс-службе.
В марте в больницу с коронавирусом попал раввин московской синагоги на Большой Бронной в Москве Ицхак Коган.
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