Главный раввин России заразился коронавирусом

Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом и находится под наблюдением врачей, сообщили ТАСС в его пресс-службе в воскресенье, передает Day.Az.

"У раввина Лазара диагностирован коронавирус, он находится под наблюдением врачей. Состояние [здоровья у него], не вызывающее особых опасений", - сказали ТАСС в пресс-службе.

В марте в больницу с коронавирусом попал раввин московской синагоги на Большой Бронной в Москве Ицхак Коган.