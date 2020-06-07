Колонна военных США вошла в Сирию из Ирака

Колонна американской тяжелой техники пересекла в воскресенье границу между Ираком и Сирией и вошла на территорию северной провинции Хасеке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.

По поступившей информации, военные машины США въехали на территорию Сирии через КПП близ населенного пункта Аль-Валид. В составе колонны не менее 50 машин, подавляющее большинство которых загружены строительными материалами, а также цистерны с горючим. Они сопровождаются несколькими боевыми армейскими внедорожниками Hummer. Вся указанная техника, по данным агентства, направляется в нефтеносный район на северо-востоке Сирии.

В конце прошлого года президент США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих, одной из их главных задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны. Ограниченный контингент ВС США находится на территории Сирии с 2015 года. В Ираке американские войска выполняют различные задачи с 2003 года.