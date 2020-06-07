Бразилия начала скрывать данные по общему числу случаев COVID-19

Власти Бразилии перестали публиковать данные по общему числу случаев заражения коронавирусом в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Associated Press.

Работа сайта, на котором министерство здравоохранения Бразилии публикует статистику по заболеваемости COVID-19, была прервана в пятницу. В субботу сайт снова стал доступен, однако на нем перестали отображаться общие данные по количеству заболевших в отдельных штатах и в стране в целом. Теперь доступны только сведения о суточном приросте заболеваемости.

Президент Бразилии Жаир Болсонару на своей странице в твиттере сообщил, что прежняя статистика не позволяла оценить ситуацию в стране, а данные за сутки помогают видеть картину происходящего и принимать решения.

Накануне Болсонару заявил, что страна может выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после того, как ее представитель Маргарет Харрис предупредила против излишней поспешности в снятии вызванных пандемией коронавируса ограничений. Президент считает, что COVID-19 не более опасен, чем вирус обычного гриппа, и выступает против введения в стране карантинных мер.