80% американцев считают, что ситуация выходит из-под контроля

Большинство американцев - около 80% - считают, что ситуация в США после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) выходит из-под контроля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу телекомпании NBC и газеты The Wall Street Journal.

При этом 48% опрошенных из числа сторонников Республиканской партии заявили, что их беспокоят массовые демонстрации протеста в США больше, чем обстоятельства смерти Флойда. Противоположной позиции придерживается 81% участников опроса, поддерживающих демократов.

Опрос 1 тыс. человек проводился с 28 мая по 2 июня. Погрешность результатов составляет 3,1 процентных пункта.