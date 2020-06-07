Еще одна страна подтвердила, что будет выполнять решение ОПЕК+

Нигерия подтвердила в воскресенье свое стремление выполнить решения состоявшейся накануне встречи министров ОПЕК+.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявило Министерство нефти Нигерии.

"Нигерия будет продолжать сотрудничать со странами ОПЕК + в исторических усилиях по корректировке добычи сырой нефти с целью восстановить баланс и стабилизировать мировой рынок нефти в интересах всех сторон, - говорится в опубликованном на официальном портале министерства заявлении. - Нигерия подтверждает свои обязательства вместе со своими партнерами по ОПЕК+ продлить первую фазу снижения добычи на 9,7 млн баррелей в сутки на один месяц, до конца июля 2020 года".

Министерство подчеркнуло, что "Нигерия полностью поддерживает компенсационный подход, согласно которому страны, не сумевшие в течение мая и июня выполнить на 100% свои обязательства по уменьшению добычи, должны восполнить упущенное в течение июля, августа и сентября". "Мы полностью согласны с решением внимательно следить за динамикой рынка и убеждены в том, что отмечаемое сейчас постепенное восстановление [рынка] сохранится и он стабилизируется", - подтверждает ведомство.

"Нигерия высоко ценит приверженность ОПЕК+ под умелым руководством Саудовской Аравии и России достижению поставленной цели за счет исторических по своему характеру действий", - отмечается в заявлении.

Государственный министр нефти Нигерии Тимипре Силва признал 2 июня, что Нигерия, являющаяся крупнейшим производителем нефти в Африке южнее Сахары и 13-м по объемам в мире, лишь наполовину смогла выполнить в минувшем мае свои обязательства по сокращению объемов добычи в рамках нового соглашения ОПЕК+. "В текущем месяце мы проведем дальнейшее сокращение и к концу июня будем полностью соответствовать своей квоте", - подчеркнул он.

В мае, согласно агентству Блумберг, Нигерия сократила суточную добычу до 1,613 млн баррелей сырой нефти, что соответствует 52% от ее обязательств в рамках соглашения ОПЕК+. С тех пор объемы производства уменьшились до 1,412 млн баррелей сырой нефти в сутки. В соответствии с соглашением ОПЕК+ Нигерия должна сократить свое суточное производство нефти в мае и июне на 417 тыс. баррелей, до 1,41 млн баррелей, которые идут на экспорт. По итогам состоявшейся 6 июня встречи министров ОПЕК+ пункт о строгом выполнении договоренностей, включенный в текст резолюции, одобрили и подписали все участники совещания.