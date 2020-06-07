В Британии от коронавируса умерли менее 100 человек

Менее 100 случаев смерти среди заразившихся коронавирусом нового типа зарегистрировано за сутки в Великобритании впервые с 23 марта.

Как говорится в сообщении, распространенном в воскресенье Минздравом королевства, общее число отмеченных в стране летальных исходов превысило 40,5 тыс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У 286 194 человек результаты анализов на [заражение коронавирусом нового типа] оказались положительными. По состоянию на 17:00 (19:00 мск - прим. ТАСС) 6 июня, из тех, у кого было подтверждено заражение коронавирусом, 40 542 человека, к сожалению, скончались", - говорится в документе. За сутки количество умерших увеличилось на 77 человек, при этом в Северной Ирландии и Шотландии не отмечено ни одной смерти. Выявлено 1 326 новых случаев заражения.

23 марта, когда в Великобритании из-за вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), был введен карантин, было отмечено 74 смерти. После этого число регистрируемых за сутки летальных случаев не опускалось в стране ниже 100.

В субботу Минздрав Соединенного Королевства информировал о 204 смертях, а за день до этого - о 357. На выходных данные из британских больниц с опозданием поступают в Минздрав, что отражается на статистике. В воскресенье и понедельник регистрируемое число новых случаев смерти всегда меньше, чем в остальные дни. Несмотря на колебания суточного показателя смертности в течение недели, в британском правительстве указывают на общую тенденцию к уменьшению как числа смертей, так и новых случаев инфицирования.

13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина, а с 1 июня - второй. Частично возобновили работу школы, заработали некоторые магазины и рынки. С 15 июня откроется большинство непродовольственных магазинов, а также некоторые храмы. Новые правила действуют только в Англии: власти Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса снимают ограничения медленнее, следуя собственному графику.