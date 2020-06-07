В Сирии в городе Камышли произошел теракт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает радио Sham FM.

По данным СМИ, террорист-смертник подорвал бомбу в квартале Хелку.

Со ссылкой на источники радиостанция также отметила, что в результате несколько местных жителей получили травмы, есть погибшие.

Однако, по данным сирийского государственного агентства теле-радио вещания, жертв теракта нет.