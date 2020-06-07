https://news.day.az/world/1242263.html Террорист-смертник подорвал себя в квартале в Сирии, есть погибшие
Террорист-смертник подорвал себя в квартале в Сирии, есть погибшие
В Сирии в городе Камышли произошел теракт.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает радио Sham FM.
По данным СМИ, террорист-смертник подорвал бомбу в квартале Хелку.
Со ссылкой на источники радиостанция также отметила, что в результате несколько местных жителей получили травмы, есть погибшие.
Однако, по данным сирийского государственного агентства теле-радио вещания, жертв теракта нет.
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