10 тысяч человек вышли в Брюсселе на акцию протеста против расизма

Манифестация под лозунгом "Black lives matter" против расизма и полицейского насилия собрала в Брюсселе у Дворца правосудия около 10 тысяч человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, активисты таким образом поддержали протесты, спровоцированные смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе.

"Смерть Джорджа Флойда явно разбудила многих людей", - приводит La Libre Belgique слова Анж Казе, официального представителя движения "Belgian Network for Black Lives", организовавшего манифестацию в Брюсселе.

"У многих лопнуло терпение от полицейского насилия, систематически направленного против чернокожих", - добавила она.

Издание отмечает, что к наблюдению за порядком было привлечено большое количество полицейских, однако они старались не привлекать к себе внимания.

Бургомистр Брюсселя Филипп Клоз из-за эпидемии коронавируса не разрешил проведение "классической" манифестации, как этого просили активисты "Belgian Network for Black Lives". Однако была разрешена "статичная акция", и ее участники для соблюдения дистанции не только распределились по площади перед Дворцом правосудия, но также заполнили прилегающие улицы.

В городе Гент на манифестацию вышли около 750 человек. При этом не было отмечено никаких беспорядков, и СМИ сообщают о том, что участники акции соблюдали социальное дистанцирование.

Около 200 участников провели в воскресенье манифестацию в городе Хасселт, прошедшую также в спокойной обстановке при соблюдении требуемых правил.