Власти Нью-Йорка пообещали реформы в полиции
Мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио объявил о проведении ряда реформ полиции на фоне продолжающихся в стране беспорядков из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда от действий стражей порядка.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает CBS.
Так в городе с полиции планируют направить часть финансирования на работу с молодежью.
Градоначальник отметил, что власти сосредоточат свое внимание на летней деятельности молодых людей. По его мнению, до молодежи необходимо достучаться, а не подвергать ее полицейским мерам.
"Я хочу, чтобы люди поняли, что мы стремимся перераспределить ресурсы, чтобы сосредоточиться на нашей молодежи", - подчеркнул де Блазио.
Он также добавил, что все меры будут приниматься с учетом обеспечения безопасности в городе.
25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.
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