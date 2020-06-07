https://news.day.az/world/1242273.html В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 140 тысячам
В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 140 тысячам
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 23 человека, общее число жертв заболевания достигло 4 692.
Об этом, как передает Day.Az, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 170 132, за прошедшие 24 часа 914 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 137 969.
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