Протесты могли ускорить распространение пандемии

Демонстрации протеста, вызванные гибелью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, могли ускорить распространение коронавируса в Нью-Йорке, который 8 июня приступает к первой фазе возобновления работы предприятий промышленности, торговли и услуг.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил в воскресенье губернатор одноименного штата Эндрю Куомо на пресс-конференции, трансляция которой велась на его сайте.

"Первая фаза открытия Нью-Йорка начинается завтра. И точка", - заявил губернатор, напомнив, что плотность населения и количество случаев заражения коронавирусом в мегаполисе являются самыми высокими в штате и в стране в целом. "В Нью-Йорке также проходили самые многочисленные акции протеста. Мы обеспокоены тем, что эти протесты могли ускорить распространение коронавируса", - продолжал он, уточнив, что скачок показателя распространения заболевания, вызываемого коронавирусом, может произойти не сразу, а через семь дней.

Куомо сообщил, что власти города планируют в течение первой фазы довести число тестирований на коронавирус до 35 тыс. в день. Для взятия анализов у демонстрантов выделены 15 пунктов, общее число которых планируется увеличить до 225.

Во всем штате Нью-Йорк 6 июня провели 60 435 тестов, результаты 781 (примерно 1%) из которых были положительными. В субботу количество летальных исходов заболевания в штате составило 45 по сравнению с рекордно низкими 35 случаями 5 июня.

По данным городских властей, в понедельник подрядные организации вправе возобновить работы на свыше 32 тыс. строек Нью-Йорка. В этот же день могут открыться около 16 тыс. точек розничной торговли и 3,7 тыс. производственных компаний.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США отмечены более 1,92 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 110 028 человек. Выздоровели 500 849 человек.