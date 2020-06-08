https://news.day.az/world/1242289.html В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна
В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна
Неизвестный ведет стрельбу из окна дома на улице Строителей в Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД РФ, передает Day.Az.
"Неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей в Москве из неустановленного оружия. Он пока не задержан", - сказали в ведомстве.
Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что до двух человек получили ранения стрелком.
"Стрелявший из окна дома на улице Строителей в Москве ранил сотрудника полиции", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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