В Чехии разрешили мероприятия с участием до 500 человек

Руководство Чехии приняло решение ослабить меры по коронавирусу в стране, разрешив мероприятия с участием до 500 граждан с 8 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Адама Войтеха, передает Day.Az.

По словам Войтеха, ношение масок для всех жителей страны на таких мероприятиях и в иных общественных местах, кроме пляжей и бассейнов, пока остается обязательным.

Кроме того, посетители кинотеатров и театров в республике больше не обязаны соблюдать дистанцию дуг между другом в 2 метра. Данная мера была принята, чтобы культурные учреждения смогли продать больше билетов и восстановить доходы, выпавшие из-за пандемии коронавируса.

Аналогичные условия распространяются с понедельника на террасы кафе и ресторанов - посетителям разрешат сидеть в них более кучно.

По официальным данным, в Чехии число зараженных коронавирусов достигло 9 609. Погибли от инфекции 327 пациентов, вылечились 6 890 человек.