https://news.day.az/world/1242302.html Смертельная авария с участием такси и Ferrari в Санкт-Петербурге - ВИДЕО
Смертельная авария с участием такси и Ferrari в Санкт-Петербурге - ВИДЕО
Смертельная авария в Санкт-Петербурге с участием такси и Ferrari попала на видео. Запись опубликовал Telegram-канал "Подъем".
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщается, что водитель такси скончался.
По информации ГИБДД, ДТП произошло по вине 65-летнего таксиста, который находился за рулем Volkswagen Polo. Он не предоставил преимущество другому автомобилю при совершении левого поворота.
Отмечается, что находящийся за рулем Ferrari водитель получил травмы средней степени тяжести.
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