Смертельная авария с участием такси и Ferrari в Санкт-Петербурге

Смертельная авария в Санкт-Петербурге с участием такси и Ferrari попала на видео. Запись опубликовал Telegram-канал "Подъем".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщается, что водитель такси скончался.

По информации ГИБДД, ДТП произошло по вине 65-летнего таксиста, который находился за рулем Volkswagen Polo. Он не предоставил преимущество другому автомобилю при совершении левого поворота.

Отмечается, что находящийся за рулем Ferrari водитель получил травмы средней степени тяжести.