В Британии во время протестов утопили в реке памятник работорговцу

Толпа протестующих снесла памятник работорговцу Эдварду Кольстону в британском Бристоле и утопила его в реке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, видео с места события опубликовал Independent.

На кадрах видно, как толпа сторонников движения Black Lives Matter при помощи веревок скинула бронзовую статую XIX века с постамента, а затем бросила ее в воду. Происходящее сопровождалось криками и аплодисментами.

Отмечается, что ранее в городской совет подавалась петиция с требованием снести монумент, под документом подписались более 10 тысяч человек.

По данным издания, памятник члену британского парламента, филантропу и работорговцу, родившемуся в Бристоле в XVII веке, был возведен в 1895 году и всегда "вызывал неоднозначное отношение местных жителей". Именем Эдварда Кольстона в городе названы многие здания, школы и благотворительные организации.

Волна протестных акций захлестнула США, Великобританию, Францию и другие страны мира после смерти чернокожего охранника Джорджа Флойда при полицейском аресте в Миннеаполисе.

На улицы десятков городов вышли активисты движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter ("Жизни черных важны"), однако во многих случаях их выступления сопровождались вандализмом, мародерством и грабежами. В ходе столкновений пострадали несколько полицейских, погибли 11 человек.