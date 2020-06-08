На США обрушилось мощное торнадо

С приближением тропического шторма "Кристобаль" к американскому побережью, на Орландо (штат Флорида) обрушился торнадо.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в городе повреждены линии электропередачи, повалены деревья. Сотни домов остались без света. По данным местных властей, пострадавших в результате непогоды, нет. Ранее сообщалось, что "Кристобаль", сформировавшийся в Мексиканском заливе, может вызвать крупные подтопления на побережье штатов Луизиана и Флорида.