Почти 19 тыс. новых случаев коронавируса выявили в Бразилии за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии увеличилось до 691 758, за минувшие сутки выявлены 18 912 инфицированных. Об этом свидетельствуют обновленные данные на портале бразильского Минздрава, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Чуть ранее ведомство сообщило о том, что общее число заразившихся было несколько ниже - 685 427.

Кроме того, данные о количестве умерших из-за последствий коронавируса также не соответствуют опубликованным часом ранее. В частности, было указано, что общее число летальных случаев заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составляет 37 312, то есть на 1 382 больше, чем на момент публикации субботней сводки. Вместе с тем, на портале указано, что за сутки умерли 525 человек, а количество пациентов, которые считаются выздоровевшими, увеличилось на 6 803, до 283 952.

С пятницы Минздрав изменил структуру публикации официальной статистики и стал обнародовать усеченные данные, содержащие информацию только за последние 24 часа: сводные цифры количества подтвержденных случаев заражения и смертей на портале больше не публикуются. По мнению президента страны Жаира Болсонару, в ежедневную сводку необходимо включать сведения о выявленных в этот конкретный день положительных результатах инфицирования и смертях, случившихся в течение суток. В случае подтверждения коронавируса в анализе пациента, умершего ранее, этот случай необходимо учитывать в сводках на день смерти, а не включать в свежие данные, полагает глава государства. Опасаясь подтасовки, руководство региональных управлений здравоохранения запустило свой портал, где каждый регион указывает собственные данные по состоянию на 6 часов вечера (полночь мск), в то время как сводка федерального Минздрава публикуется ближе к 10 часам вечера.