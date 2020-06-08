Импорт Китая рекордно рухнул

Экспорт Китая сократился в мае, поскольку меры по борьбе с коронавирусом продолжают влиять на спрос, в то время как импорт упал сильнее, чем ожидалось, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Экспорт Китая в мае сократился на 3,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали снижение экспорта на 7% после апрельского роста на 3,5%.

Импорт в мае снизился на 16,7% в годовом выражении, максимальными темпами с января 2016 года. Аналитики ожидали снижения на 9,7% после апрельского падения на 14,2%.

Положительное сальдо торгового баланса Китая в прошлом месяце составило $62,93 миллиарда вместо ожидавшихся $39 миллиардов. Показатель достиг максимума с начала отслеживания данных в 1981 году. В апреле профицит составлял $45,34 миллиарда.

Профицит торговли Китая с США в мае увеличился до $27,89 миллиарда на фоне растущей напряженности в отношениях между двумя крупнейшими в мире экономиками.

Министр коммерции КНР Чжун Шань в мае заявил, что внешняя торговля Китая сталкивается с "беспрецедентными" проблемами, поскольку пандемия COVID-19 ограничивает мировой спрос. Правительство будет стимулировать внутренний спрос и потребление, отметил министр.