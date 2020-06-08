В России задержали контрабанду Пашиняна на 70 миллионов

Воронежские пограничники изъяли 16 тонн импортных сигарет. Огромную партию контрафактного табака обнаружили на борту грузового самолета, прибывшего в Воронеж из Еревана, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Судя по этикеткам, все сигареты были произведены в Армении. Акцизных марок и специальной маркировки, обязательной для табачной продукции, на товаре не оказалось. Кстати, это уже второй крупный груз контрафактного табака из Армении за последний месяц.

Отпускную цену всех изъятых сигарет в Воронеже эксперты оценили в 70 миллионов рублей.

Стоит напомнить, что ранее, 25 апреля, сотрудники ФСБ России совместно с таможенной службой задержали в аэропорту города Краснодара крупную партию сигарет из Армении. Как писали российские СМИ, сигареты перевозил самолет МЧС, вылетевший из Еревана и, судя по документам, следовавший в Афганистан. Груз общим весом около 40 тонн сопровождался поддельными накладными. В настоящее время идет следствие по данному инциденту.

Комментируя этот факт, зять экс-президента Сержа Саргсяна Микаел Минасян обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в создании мафиозной системы, связанной с незаконной торговлей бриллиантами и сигаретами. По его словам, переправка табака в Россию продолжается на протяжении двух лет.

"Контрабанда сигарет и бриллиантов в Армении идет уже два года, и премьер-министр Никол Пашинян не может опровергнуть свою причастность к этому", - написал Минасян на своей странице в Facebook, сообщают армянские СМИ.

Бывший посол в Ватикане также заявил, что при таких задержаниях груза люди Пашиняна начинают уничтожать следы операции, в первую очередь из всех регистров вычеркивается информация о полете. Но данная информация, по словам Минасяна, остается в международных регистрах.

Ранее Минасян заявил, что уголовного дела по факту контрабанды 40 тонн сигарет не заводят в Армении из-за звонка, который сделала жене Пашиняна Анне Акопян заместитель главы Комитета госдоходов Шушанна Нерсесян. По его словам, Нерсесян предупредила жену Пашиняна, что в случае ее допроса она "назовет имена".

