Лаборатория по тестированию на COVID-19 в Армении не выдержала нагрузки

По информации армянских СМИ, по положению на утро понедельника, 8 июня, в Армении зафиксированы 13325 подтвержденных случаев коронавируса. Таким образом, количество новых случаев за сутки составило 195, передает Day.Az.

Эта цифра странно контрастирует со вчерашней статистикой, которую сам Пашинян назвал критической. Дело в том, что в Армении лаборатория, где делают большинство тестов на COVID-19, закрыта на профилактику.

Накануне, когда лаборатория еще не была закрыта на профилактику, в Армении было зафиксировано 766 новых случаев инфицирования. Скончались 13 человек.

По мнению специалистов, стоит ожидать, что после возобновления работы лаборатории число новых случаев COVID-19 может превысить 800.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в Facebook график, согласно которому в стране число носителей вируса COVID-19 превышает 100 тыс. человек.