Промпроизводство в Германии в апреле рухнуло на 17,9%

Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в апреле 2020 года упал на 17,9% по сравнению с мартом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает министерство экономики и технологий страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя лишь на 7,5%.

Промышленное производство в Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в апреле упало на 22,1% к марту. Объем производства товаров производственно-технического назначения сократился на 13,8%, а потребительских товаров - на 8,7%.