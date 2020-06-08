Герхард Шредер переизбран главой совета директоров "Роснефти"

Совет директоров "Роснефти" переизбрал бывшего канцлера ФРГ, главу комитета акционеров Nord Stream AG Герхарда Шредера своим председателем, говорится в сообщении компании.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Состоялось первое заседание совета директоров ПАО "НК "Роснефть" по итогам годового собрания акционеров... Председателем совета директоров ПАО "НК "Роснефть" избран Герхард Шредер", - сообщает компания.

Кроме того, на заседании был сформирован состав и избраны председатели комитетов совета директоров.