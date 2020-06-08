https://news.day.az/world/1242397.html В России общее число зараженных коронавирусом превысило 476 тысяч
В России общее число зараженных коронавирусом превысило 476 тысяч
В России общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии превысило 476 тысяч. Об этом сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru
По данным на 7 июня в стране было выявлено 467 673 случая заражения.
Ранее в Минздраве дали рекомендации переболевшим коронавирусом россиянам. Им посоветовали продолжать соблюдать меры профилактики до окончания пандемии наравне с остальными гражданами.
По словам главного инфекциониста ведомства Елены Малинниковой, наличие антител, которые синтезируются во время болезни, "не гарантирует защиту от повторного заражения".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре