Вооруженное ограбление инкассации в Роccии - спецоперация по задержанию преступников

В Красноярске задержали подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.

Об этом Lenta.Ru сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает Day.Az.

По ее словам, полицейская спецоперация с участием бойцов Росгвардии проводилась одновременно в разных районах города. По подозрению в совершении преступления задержаны трое ранее не судимых мужчин 1961, 1971 и 1980 годов рождения. Им вменяется разбой. Возбуждено уголовное дело. Следствие намерено обратиться в суд за санкцией на арест подозреваемых.

В ходе нападения 30 мая преступники ранили инкассаторов - они получили тяжелые ранения рук. Врачи пообещали им восстановить их.

Нападавшие похитили два миллиона 320 тысяч рублей. За их поимку было обещано вознаграждение в один миллион рублей. Преступление попало на видео.