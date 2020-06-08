Россия и Турция договорились о поставках новой партии С-400

Москва и Анкара достигли принципиального согласия по поставке второго комплекта зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию. Об этом в интервью телеканалу NTV сообщил глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, осталось провести "технические работы по трансферу технологий, деталям совместного производства, дорожной карте".

Поставки первой партии С-400 для Анкары начались в июле 2019 года. Сумма контракта составила $2,5 млрд.