Россия разрешила въезд иностранцам

Россия частично откроет границы, разрешив выезжать из страны на работу, учебу, лечение и для ухода за родственниками. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает Day.Az со ссылкой на Медузу.

Въезд в Россию разрешат иностранцам, которые едут на лечение или для того, чтобы ухаживать за близкими родственниками.

Мишустин сообщил, что подписал соответствующее распоряжение правительства. Оно пока не опубликовано.

Когда будут открыты границы России, не уточняется.