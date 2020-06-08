Начальник Генштаба ВС Армении подал в отставку

Начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян представил заявление об увольнении,

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Отметим, что накануне состоялась многолюдная свадьба сына Артака Давтяна, несмотря на запрет, установленный решением коменданта. Свадебная церемония состоялась в особняке в Багреванде. В ней принял участие ряд должностных лиц.

Давтян сегодня не опроверг информацию о свадебной церемонии, указав, что все имеют права на личную жизнь. "Призываю некоторых лиц, СМИ не вторгаться в мое личное и семейное пространство и не пытаться меня втягивать в политические игры", - заявил Давтян.