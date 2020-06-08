https://news.day.az/world/1242485.html Директор СНБ Армении подал в отставку
Директор СНБ Армении подал в отставку
Директор СНБ Эдуард Мартиросян созвал собрание, на котором заявил о том, что представил заявление об отставке.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Согласно информации издания, Эдуарда Мартиросяна на посту директора СНБ сменит недавно назначенный заместителем Аргишти Кярамян.
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