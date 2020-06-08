Директор СНБ Армении подал в отставку

Директор СНБ Эдуард Мартиросян созвал собрание, на котором заявил о том, что представил заявление об отставке.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно информации издания, Эдуарда Мартиросяна на посту директора СНБ сменит недавно назначенный заместителем Аргишти Кярамян.