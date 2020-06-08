Сын главы Генштаба Армении закатил свадьбу на 100 человек

Сын начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Артака Давтяна женился и закатил пышную свадьбу во время режима чрезвычайного положения (ЧП), действующего в стране из-за пандемии коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в понедельник сообщают "Новости - Армения".

Новобрачные венчались в церкви, затем в особняке Давтяна был устроен банкет, гостями которого стали более 100 человек. Новость вызвала бурную реакцию в соцсетях. В Армении запрещены массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. Сообщалось, что вице-премьер Тигран Авинян по поручению премьер-министра Никола Пашиняна явился на свадьбу в сопровождении полицейских, чтобы прервать торжество. Однако затем эту информацию опровергли.

В то же время глава Генштаба заявил, что "у всех есть право на личную жизнь", и призвал журналистов "не вторгаться в личное пространство" его семьи.

По последним данным, в Армении заразились коронавирусом более 13 тысяч человек, 211 из них скончались. Пашинян, который подхватил коронавирус, оценил ситуацию в стране как критическую.