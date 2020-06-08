В Москве режим самоизоляции и пропусков отменят 9 июня

Самоизоляция и пропускной режим отменяются в Москве со вторника, 9 июня. Об этом в ходе заседания Общественной палаты Москвы заявил ее председатель Константин Ремчуков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция, пропускной режим и график прогулок", - цитирует Ремчукова ТАСС.

По его словам, кафе и летние веранды вновь откроются в столице с 16 июня.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в России на сегодняшний день составляет 476 658. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 230 688 человек, число летальных случаев возросло до 5971.