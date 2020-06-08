В Иране от коронавируса скончались еще 70 человек

В Иране за прошедшие сутки от коронавируса скончались еще 70 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал пресс-секретарь министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур.

По его словам, общее число скончавшихся от коронавируса в Иране достигло цифры в 8 351 человек.

Представитель министерства отметил, что за прошедшие сутки выявлено 2 043 новых случая инфицирования коронавирусом. Таким образом, число людей, у которых был выявлен вирус, достигло 173 832, из них состояние 2 619 оценивается как тяжелое.

Джаханпур добавил, что за прошедшее время излечились и были выписаны домой 136 360 человек. Для выявления случаев инфицирования в Иране проведены свыше 1,1 миллиона тестов.