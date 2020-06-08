Путин заявил, что Россия выдержала испытание коронавирусом

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что приверженность состраданию, взаимопомощи и милосердию позволила россиянам выдержать испытание коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Такое заявление он сделал на встрече с соцработниками госучреждений и НКО по случаю Дня социального работника, которая прошла в режиме видеосвязи.

Глава государства отметил, что россияне "прошли и еще проходят через суровые испытания" и сумели "выдержать их", так как "ни на шаг не отступили от непреходящих нравственных норм: сострадания, взаимопомощи, милосердия". При этом Путин отметил, что такие ценности в народе были сформированы историей России.

"Их разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан нашей страны", - добавил Путин.

По последним данным, в России выявлено 476 658 случаев коронавируса, вылечились 230 688 пациентов, скончались 5971 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.