Беспощадные копы и массовые беспорядки - подробный репортаж о хаосе в США

25 мая полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовен задерживает 46-летнего чернокожего Джорджа Флойда. Он восемь минут стоит коленом на его шее. В результате Флойд умирает. А вокруг люди со смартфонами снимают происходящее. Когда видео попадает в Сеть, начинается скандал. Полицейских увольняют. Но на этот раз Дерек Шовен арестован. Как мы знаем, в Штатах - прецедентное право. Если Шовен будет осужден, это означает, что любой полицейский, применяющий привычные жесткие меры при задержании, может теперь оказаться в тюрьме.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, то есть полиция - это больше не каста неприкасаемых в США. Их не просто сдали с легкостью. Вот знаменитые уже кадры, когда полицейские опускаются на одно колено перед толпой. В 2016 году чернокожий игрок Национальной футбольной лиги Колин Каперник отказался как обычно вставать при исполнении национального гимна. А опустился на одно колено, как он сказал, не желая вставать в честь флага страны, которая угнетает своих темнокожих граждан. Его пример подхватили. И получается, что, вставая на одно колено, полицейские - государственные служащие - также выражают отрицательное отношение к своему государственному символу. То есть они просто полностью дезориентированы.

Но еще важно, масштабы погромов и мародерства таковы, что и население вдруг осознало: полиция не способна их защитить. Только собственные оружие и решимость. Таким образом, правоохранительная система США, один из столпов государства, оказалась мгновенно дискредитирована.