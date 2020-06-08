Экономика Италии сократится в 2020 году на 8,3%

ВВП Италии упадет на 8,3% в этом году и восстановится на уровне в 4,6% в следующем году, сообщило статистическое ведомство страны ISTAT, пишет ANSA.

"Распространение эпидемии COVID-19 и последующие меры по сдерживанию, принятые правительством вызвали беспрецедентный шок (для итальянской экономики)", - сказали в агентстве по статистике, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В ISTAT также заявили, что в этом году потребительские расходы домашних хозяйств сократятся на 8,7%, а инвестиции - на 12,5%.

В сфере занятости говорится, что безработица снизится до 9,6% вследствие роста числа неработающих людей.

Специалисты ISTAT отметили, что около 500 тысяч человек вернулись на рынок труда страны.