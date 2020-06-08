ЕС поддержал новое предложение по миру в Ливии

Евросоюз (ЕС) поддержал новое предложение Египта по миру в Ливии. Об этом рассказал официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что ЕС позитивно смотрит на все инициативы, направленные на прекращение столкновений. "Есть только политическое решение, возможных военных решений не существует (...). Каждая инициатива, которая соответствует запущенному ООН процессу по установлению мира и стабильности в Ливии, позитивна", - заявил Стано.

Инициативу приняли 6 июня во время переговоров египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, главы Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и главы заседающей на востоке страны Палаты представителей Акилы Салеха. Правительство национального согласия (ПНС) пока не откликнулось на проект сторон.

Предложение включает прекращение огня на всей территории страны с 8 июня и новые условия политического урегулирования: равное представительство всех частей страны - Триполитании, Феццана и Киренаики (ЛНА и ПНС контролируют разные регионы Ливии), объединение государственных институтов страны и принятие конституционной декларации.

Как сообщалось 4 июня, силы правительства отбросили Ливийскую национальную армию от столичного региона. После этого было объявлено о восстановлении полного контроля правительства над административными границами Триполи.

Обстановка в стране обострилась после того, как в апреле Ливийская национальная армия заявила о принятии на себя власти в стране. В настоящее время армия Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, - она помогает техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ - последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.