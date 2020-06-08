В Саудовской Аравии зафиксировали рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки

Число заразившихся коронавирусом в Саудовской Аравии за сутки составило рекордные 3 369. Такие данные привел в понедельник Минздрав королевства в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По сведениям ведомства, общее число инфицированных возросло до 105 283. При этом за весь период с начала пандемии от вызываемого коронавирусом заболевания уже выздоровели 74 524 пациента (около 70.7% всех заболевших), зафиксировано 746 летальных исходов (смертность, таким образом, составляет около 0,7%).

26 мая власти Саудовской Аравии заявили о смягчении ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. В частности, с 28 до 30 мая комендантский час отменили на период с 06:00 до 15:00, а с 31 мая - до 20:00 по всей стране, за исключением Мекки. Подданным разрешили поездки на частных автомобилях между регионами, открылись магазины и торговые центры. Были возобновлены пятничные намазы в мечетях по всему королевству, за исключением Мекки, с условием, что верующие будут соблюдать социальную дистанцию в 2 метра. С 31 мая по 20 июня планируется восстановить работу государственных учреждений, а также предприятий частного сектора.

Вместе с тем в минувшую пятницу власти королевства из-за коронавируса приняли решение продлить срок действия комендантского часа в Джидде на две недели, начиная с субботы. Жителям второго по величине города страны разрешено выходить из дома только в период с 06:00 до 15:00 по местному времени, а в остальные часы действует комендантский час. Кроме того, в Джидде остаются закрытыми частные и государственные учреждения, а также мечети.