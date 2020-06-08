Группа экспертов из провинции Хайнань окажет Бангладеш помощь в борьбе с коронавирусом

Правительство Китая направило из южной провинции Хайнань в Бангладеш команду экспертов, которые займутся оказанием помощи местным специалистам в борьбе с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщает в понедельник агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Группа состоит из десяти экспертов, специализирующихся в таких областях, как общественное здравоохранение, инфекционные и респираторные заболевания, а также интенсивная терапия. В Бангладеш им предстоит работать 15 дней.

Во время своего нахождения в этой стране китайские специалисты обменяются опытом со своими местными коллегами и представят рекомендации по вопросам профилактики, контроля, диагностики и лечения заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Команда китайских экспертов привезет с собой необходимые медицинские принадлежности в качестве помощи от провинции Хайнань, включая защитные медицинские маски и костюмы.

Хайнань принимает активное участие в общей борьбе международного сообщества с распространением вируса. Ранее сообщалось, что провинция Хайнань направила медицинское оборудование и материалы 23 странам, с городами и другими административными единицами, с которыми у нее установлены побратимские отношения. Эти поставки включали свыше 786 тыс. одноразовых медицинских масок, 20 тыс. масок KN95, 1 тыс. комплектов защитной одежды, 1 тыс. емкостей с дезинфицирующими средствами, а также порядка 50 тыс. пар защитных медицинских перчаток на общую сумму свыше 2,6 млн юаней (порядка $373 тыс.).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. Она распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.