Раскрыта польза карантинных мер при борьбе с коронавирусом

Введенные в разных странах в рамках борьбы с коронавирусом жесткие ограничения позволили уберечь от заражения десятки миллионов людей по всему миру. Такую пользу карантинных мер раскрыли специалисты Имперского колледжа Лондона и Калифорнийского университета в Беркли, внимание на их исследования обратило The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как установили американские исследователи, введение режима самоизоляции, закрытие границ, приостановка работы учебных заведений и другие ограничительные меры помогли избежать порядка 530 случаев инфицирования в США, Китае, Франции, Италии, Иране и Южной Корее. В частности, в США благодаря карантину не заразились около 60 миллионов человек, а в Китае - около 285 миллионов человек.

По данным британских эпидемиологов, карантинные меры спасли жизни более чем 3,1 миллиона человек в 11 странах Европы, в том числе порядка 500 тысяч человек в Великобритании. При этом уровень заболеваемости в среднем снизился на 82 процента.

В то же время ученые отметили, что на данный момент говорить о победе над коронавирусом слишком рано. "Это только начало эпидемии: мы очень далеки от формирования коллективного иммунитета", - заявил автор исследования из Имперского колледжа Лондона Самир Бхатт (Samir Bhatt). По его словам, если все ограничительные меры будут отменены, страны рискуют столкнуться со второй волной инфекции.

Ранее в июне глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе. По его словам, пока улучшение ситуации наблюдается только в Европе. При этом специалист призвал все страны "не снимать ногу с педали газа" в борьбе с пандемией.