https://news.day.az/world/1242615.html Главы МИД Турции и России провели телефонный разговор
Главы МИД Турции и России провели телефонный разговор
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Министры обсудили взаимодействие двух стран в различных сферах на фоне постепенного снижения заболеваемости коронавирусом в мире.
Главы МИД двух стран также обменялись мнениями по актуальным событиям на Ближнем Востоке, обсудили ливийское урегулирование и высказались в пользу скорейшего преодоления тупика в палестино-израильском урегулировании "путем прямых переговоров сторон при поддержке "квартета" международных посредников, Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества".
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