Главы МИД Турции и России провели телефонный разговор

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министры обсудили взаимодействие двух стран в различных сферах на фоне постепенного снижения заболеваемости коронавирусом в мире.

Главы МИД двух стран также обменялись мнениями по актуальным событиям на Ближнем Востоке, обсудили ливийское урегулирование и высказались в пользу скорейшего преодоления тупика в палестино-израильском урегулировании "путем прямых переговоров сторон при поддержке "квартета" международных посредников, Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества".