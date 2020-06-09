В Италии число заразившихся COVID-19 превысило 235 тысяч

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло на 280, до 235 278.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом свидетельствует сводка службы гражданской обороны.

Накануне рост числа заражений составил 197. В минувший четверг был зарегистрирован наименьший прирост заражений с конца февраля - 177 случаев.

В общей сложности 137 тысяч человек приняли в Британии участие в акциях за права чернокожих, 135 человек задержаны, сообщила глава МВД страны Прити Пател.

В субботу и воскресенье в британской столице прошли марши по центральным кварталам и митинг у посольства США в память о погибшем американце Джордже Флойде. Акции проходили мирно, однако после их завершения примкнувшие к митингующим радикалы и члены движения "антифа" пытались нападать на полицию, закидывать полицейских пластиковыми бутылками и отказывались покидать улицу Уайтхолл, где расположены здания правительственных учреждений и въезд на территорию резиденции премьер-министра. В субботу к ночи полиция была вынуждена оттеснить с улицы около 150 радикалов, в воскресенье их было около 50.