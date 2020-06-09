В США подтвердили переговоры с Россией по ядерным вооружениям

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли подтвердил данные о проведении переговоров с российскими представителями по вопросам ядерного вооружения.

Об этом он написал в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что провел консультацию с замглавы МИД России Сергеем Рябковым об организации переговоров по теме ядерного вооружения.

Политик подтвердил данные о том, что к переговорам также были приглашены китайские представители.

"Явится ли Китай и будет ли вести переговоры добросовестно?" - добавил Биллингсли.

Ранее Bloomberg сообщил о том, что российско-американские переговоры по ядерному вооружению пройдут в Вене 22 июня.