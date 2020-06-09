Нью-Йорк приступил к снятию введенных из-за коронавируса ограничений

Нью-Йорк, который считается эпицентром распространения коронавируса COVID-19 в США, с понедельника начал возобновлять работу, сообщает британское издание The Guardian.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, по данным издания, в городе начинается первый этап снятия ограничений. Теперь работу могут возобновить строительные площадки и магазины розничной торговли. Отмечается, что на рабочие места вернутся порядка 400 тыс. человек. The Guardian сообщает, что меры, призванные сдержать распространение вируса, остаются в силе - необходимо носить маски в общественных местах и соблюдать дистанцию с окружающими.

Тем не менее, салоны красоты, спортзалы, театры и рестораны остаются закрытыми.

Агентство Associated Press в свою очередь отмечает, что некоторые магазины будут работать только для доставки и покупок через специальное окно для заказов. Все еще остаются закрытыми люксовые магазины в Манхэттене.

Сообщается, что метро теперь будет работать в обычном, а не сокращенном режиме. Однако поезда не будут ходить с 1:00 до 5:00 по местному времени для проведения дезинфекции.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо совершил поездку на метро в ознаменование дня открытия Нью-Йорка. Он сообщил жителям города, что передвижение подземным транспортом является безопасным.

"Если они (жители - ИФ) используют санитайзер и маски, то все будет хорошо", - цитирует AP слова Куомо.