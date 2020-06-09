ВОЗ предупредила Россию о возможном росте случаев заражения коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что российская система здравоохранения должна быть готова к возможному росту новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Важно ... поддерживать готовность системы здравоохранения реагировать на двойную проблему: обеспечивать предоставление основных медицинских услуг и быстро реагировать на возможный рост новых случаев", - сказала Вуйнович.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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