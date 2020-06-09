Великобритания и Япония начинают переговоры по соглашению о свободной торговле

Великобритания и Япония начинают во вторник переговоры о заключении соглашения о свободной торговле, надеясь завершить этот процесс уже до конца года.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном сообщении британского министерства внешней торговли.

Как отмечается в коммюнике, основой для соглашения будет ныне существующая договоренность от 2018 года между Японией и Евросоюзом, членом которого Великобритания была до 1 февраля. При этом Лондон и Токио намерены улучшить ныне существующее соглашение, гарантировав дополнительные взаимные преимущества в отдельных областях, например, в электронной торговле.

"Великобритания и Япония привержены амбициозному графику, гарантирующему заключение соглашения, которое вступит в силу до конца 2020 года", - отмечается в сообщении британского ведомства. По информации Лондона, объем торговли между двумя странами составил в 2019 году около £30 млрд ($38 млрд) в год. По оценкам британской стороны, соглашение о свободной торговле с Японией способно в долгосрочной перспективе увеличить этот показатель на £15,2 млрд ($19 млрд).

Ранее Соединенное Королевство начало торговые переговоры с США, второй раунд которых, как планируется, стартует 15 июня. Это произошло вслед за тем, как Великобритания в ночь на 1 февраля вышла из ЕС после 47 лет пребывания в сообществе, что открыло Лондону возможности для заключения торговых сделок по всему миру.

На очереди - переговоры с Австралией и Новой Зеландией, а к 2022 году британские власти хотят добиться того, чтобы 80% внешней торговли осуществлялось на беспошлинной основе. Между тем торговые переговоры с ЕС у Великобритании проходят очень тяжело. Обе стороны признают, что дискуссии находятся в тупике и винят друг друга в нежелании идти на уступки.