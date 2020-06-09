Тяжелое ДТП в Турции, пострадали граждане Азербайджана

В Стамбуле в районе Малтепе в результате ДТП пострадали двое граждан Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что пострадавшие граждане Азербайджана, имена которых не упоминаются, были госпитализированы. Причиной ДТП является потеря управления водителем грузовика, который был одним из граждан Азербайджана.

По данным СМИ, состояние пострадавших оценивается как стабильное.

О других деталях инцидента не сообщается.