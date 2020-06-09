Опубликованы последние данные по заразившимся коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 9 июня превысило 7,1 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации проекта, в мире заражены 7 118 471 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 119,1 тысячи. За весь период пандемии скончались 406 522 пациента, 3,29 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна - США (1,96 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (707,4 тысячи человек), Россия (476 тысяч) оказалась на третьем месте. Также в пятерке осталась Великобритания (288,8 тысячи) и Индия (265,9 тысячи), накануне обогнавшая Испанию. В десятке рейтинга также находятся Италия, Перу, Франция и Германия.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах - 110 514 человек. Самая большая смертность зафиксирована у европейских стран из десятка государств, наиболее пострадавших от пандемии. Этот показатель превышает 10 процентов.