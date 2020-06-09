В США шеф полиции города отдала пост афроамериканцу после протестов

Глава полиции американского города Портленд, штат Орегон, Джами Реш ушла в отставку на фоне протестов, начавшихся после смерти чернокожего американца. Об этом она написала в Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Полиция Портленда должна быть лидером в переменах. Они начитаются с веры. Эта перемена в руководстве идет от моего сердца", - сообщила шеф полиции.

Ее пост займет афроамериканец Чак Ловелл. "Он посвятил своей службе всю жизнь. Я на 100 процентов уверена в нем и в его руководстве", - добавила Реш. Она добавила, что Ловелл - "самая подходящая фигура в этот самый момент". По ее словам, полицейский "никогда не хотел этого, но был предназначен для этой должности".

Как сообщает издание The Oregonin, 46-летний американец поступил на службу в полицию Портленда в 2002 году. Он станет четвертым чернокожим американцем, возглавившим городскую полицию, в которой работает почти 1000 правоохранителей.

Отмечается, что Реш критиковали за слабое реагирование на беспорядки в городе.

Массовые протесты начались в Миннеаполисе и ряде других городов США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер через несколько часов после ареста с применением силы. Акции сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию. Американские власти заявили, что любые стычки с полицейскими и угрозы силовикам будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.